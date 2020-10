De Vito M5S | “Siamo arrivati ai prodromi di una scissione”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Stati Generali e prove generali di scissione: generali contro generali. Ed eccoci qui. Ieri, nel giorno del ‘compleanno’ del M5S, nel giorno di San Francesco, siamoaidi una scissione tra due gruppi che si sono fronteggiati a suon di post e rivendicazione di poteri, ruoli e legittimazioni sui medesimi comuni canali”. Cosi’ su Facebook il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De. “Da tempo insistevo sull’importanza di svolgere gli Stati Generali, evidenziandone via via i ritardi rispetto ai termini statutari che, dalle dimissioni del capo politico, prevedono scelte entro 30 giorni, con immediatezza quindi. E non a caso, direi- spiega De- Perche’ insistevo? Perche’ gli Stati Generali sarebbero stati un luogo di confronto ...