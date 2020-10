Coronavirus, nuovo Dpcm: il governo non intende prevedere chiusure anticipate di bar, ristoranti e locali (Di lunedì 5 ottobre 2020) A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, l’esecutivo non ha intenzione di prevedere chiusure anticipate di bar, ristoranti e locali, introducendo di fatto un coprifuoco. Il Dpcm a cui lavora il premier Giuseppe Conte non dovrebbe dunque introdurre orari ridotti. Ieri sera della possibilità di anticipare le chiusure di bar e ristoranti si era ragionato nel corso della riunione a Palazzo Chigi tra Conte e i capidelegazione di maggioranza, ma nessuna decisione definitiva era stata presa. Nessuna novità sugli orari, viene ora assicurato, dovrebbe essere introdotto nel nuovo Dpcm, lasciando a locali, bar e ristoranti la ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di, l’esecutivo non ha intenzione didi bar,, introducendo di fatto un coprifuoco. Ila cui lavora il premier Giuseppe Conte non dovrebbe dunque introdurre orari ridotti. Ieri sera della possibilità di anticipare ledi bar esi era ragionato nel corso della riunione a Palazzo Chigi tra Conte e i capidelegazione di maggioranza, ma nessuna decisione definitiva era stata presa. Nessuna novità sugli orari, viene ora assicurato, dovrebbe essere introdotto nel, lasciando a, bar ela ...

