Con la moto nel Parco del Partenio: fuggono ai controlli, Forestale investito (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montesarchio, a seguito di un servizio di controllo del territorio in area ricadente nel Parco Regionale del Partenio in agro del Comune di Pannarano, nella tarda mattinata individuavano un gruppo di motociclisti con moto da cross, i quali transitavano su un sentiero di montagna sprovvisti di targhe e di qualsiasi dispositivo di riconoscimento. Intimato l’alt, i motociclisti forzando il controllo imposto e senza indugiare fuggivano al di fuori dei sentieri sulla strada principale, facendo in tal modo perdere le loro tracce. I militari immediatamente, avvalendosi dell’auto di servizio, iniziavano la ricerca dei tre lungo la strada principale e dopo qualche minuto ne intercettavano due, di cui uno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI militari della Stazione Carabinieridi Montesarchio, a seguito di un servizio di controllo del territorio in area ricadente nelRegionale delin agro del Comune di Pannarano, nella tarda mattinata individuavano un gruppo diciclisti conda cross, i quali transitavano su un sentiero di montagna sprovvisti di targhe e di qualsiasi dispositivo di riconoscimento. Intimato l’alt, iciclisti forzando il controllo imposto e senza indugiare fuggivano al di fuori dei sentieri sulla strada principale, facendo in tal modo perdere le loro tracce. I militari immediatamente, avvalendosi dell’auto di servizio, iniziavano la ricerca dei tre lungo la strada principale e dopo qualche minuto ne intercettavano due, di cui uno ...

