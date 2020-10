Caldo RECORD, il meteo di ottobre non ha limiti. Potrebbe anche ripetersi (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Italia è stata spaccata in due negli ultimi giorni. Il maltempo ha avuto giustamente tanto risalto, in virtù delle piogge eccezionali che hanno investito in primis il Nord-Ovest, dando origine a situazioni alluvionali localmente devastanti. Le regioni meridionali hanno invece avuto a che fare con il Caldo di natura prefrontale. Correnti roventi d’origine sahariana hanno fatto impennare i termometri su livelli di stampo estivo, molto al di sopra della norma di ottobre. A Palermo la colonnina di mercurio ha addirittura raggiunto sabato i 38 gradi, con ben +38.2°C all’Osservatorio Astronomico e +37.5°C a Punta Raisi. Il capoluogo palermitano è notoriamente soggetto alle clamorose impennate termiche quando spira lo scirocco sahariano, che scende dai rilievi. Queste temperature ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Italia è stata spaccata in due negli ultimi giorni. Il maltempo ha avuto giustamente tanto risalto, in virtù delle piogge eccezionali che hanno investito in primis il Nord-Ovest, dando origine a situazioni alluvionali localmente devastanti. Le regioni meridionali hanno invece avuto a che fare con ildi natura prefrontale. Correnti roventi d’origine sahariana hanno fatto impennare i termometri su livelli di stampo estivo, molto al di sopra della norma di. A Palermo la colonnina di mercurio ha addirittura raggiunto sabato i 38 gradi, con ben +38.2°C all’Osservatorio Astronomico e +37.5°C a Punta Raisi. Il capoluogo palermitano è notoriamente soggetto alle clamorose impennate termiche quando spira lo scirocco sahariano, che scende dai rilievi. Queste temperature ...

