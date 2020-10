Calcio Napoli, in 21 nel maxi ritiro di Castel Volturno per 14 giorni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Calcio Napoli si chiuderà per due settimane in una sorta di bolla: previsto per oggi il quarto tampone. Il termine tecnico è “bolla” e da oggi diventa ufficialmente di uso comune in casa Calcio Napoli, tra tifosi e addetti ai lavori. Perché sta a certificare, come riporta un articolo di ‘Repubblica’, l’isolamento fiduciario cui … Leggi su 2anews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilsi chiuderà per due settimane in una sorta di bolla: previsto per oggi il quarto tampone. Il termine tecnico è “bolla” e da oggi diventa ufficialmente di uso comune in casa, tra tifosi e addetti ai lavori. Perché sta a certificare, come riporta un articolo di ‘Repubblica’, l’isolamento fiduciario cui …

thetrueshade : Campania, oggi 3 ottobre 2020: 401 contagi. Ma solo l'aereo del Napoli calcio rischiava di contagiare qualcuno. Per… - annatrieste : Il problema non è il Napoli che non è partito stasera, il problema è il Genoa che hanno fatto partire domenica e pi… - MediasetTgcom24 : Speranza: Juve-Napoli non si gioca. Meno calcio, più scuola - jeanloupverdier : RT @gippu1: Come nel 2019, anche quest'anno #JuventusNapoli si è risolta con un autogol. E mentre le altre squadre - Genoa compreso - si er… - cn1926it : Avv. #Chiacchio: “#Juventus #Napoli, il 3-0 non è scontato. Il #GiudiceSportivo potrebbe non decidere” -