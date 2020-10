Bufera in Italia | l’accusa del presidente | “minacciato dai calciatori”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la retrocessione in Serie B, l’inizio del campionato cadetto per il Brescia non è stato dei migliori. Nella giornata di ieri è arrivata una brutta sconfitta contro il Cittadella. IlCellino potrebbe già cedere la società, come confermato a 90° minuto su Rai Sport. “Non si può guardare solo cosa fanno Juve e Inter, siamo tutti falliti se ci voltano le spalle. Qui stiamo correndo a fare campagna elettorale 24 ore su 24. Sono qui a spaccarmi la schiena per cosa? Volo dalla mia famiglia a Londra perché non rinuncio più alla vita famigliare per questo sistema calcio irresponsabile. Io non sono in condizioni di gestire il calcio così: se viene qualcuno gli regalo il Brescia. Non mi è mai successo in trent’anni di calcio che calciatori vengano a minacciarmi dicendomi ...