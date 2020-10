Bonetti su Quarantena: Bisogna Supportare Le Famiglie (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Ministra della Famiglia, Elena Bonetti, si esprime in merito alla situazione delle Famiglie nella pandemia. “In quest’ultima fase della pandemia si stanno sviluppando contagi per lo più in ambito familiare. Sappiamo che le Famiglie, oggi più che mai vanno supportate e abbiamo già messo in campo misure che ricalcano iniziative prese durante il lockdown”. … Leggi su youreduaction (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Ministra della Famiglia, Elena, si esprime in merito alla situazione dellenella pandemia. “In quest’ultima fase della pandemia si stanno sviluppando contagi per lo più in ambito familiare. Sappiamo che le, oggi più che mai vanno supportate e abbiamo già messo in campo misure che ricalcano iniziative prese durante il lockdown”. …

Test rapidi e permessi per i genitori. Sono queste le ricette suggerite dalla ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, per aiutare le madri e i padri che dovranno gestire casi di Covid e la quarantena ...

Il congedo parentale anche per le partite IVA

La ministra dela Famiglia Bonetti in un'intervista al Messaggero spiega che anche chi lavora con partita IVA può usufruire del congedo parentale retribuito al 50% ...

