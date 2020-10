Trump, il video dall’ospedale: “Mi sento molto meglio, tornerò presto” (Di domenica 4 ottobre 2020) Washington, 4 ott – «Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo così bene, ma ora mi sento molto meglio». A dispetto di chi lo dava già per spacciato Donald Trump esce allo scoperto diffondendo un video postato su Twitter nella notte, rassicurando gli americani circa il suo stato di salute. Trump, risultato positivo al coronavirus assieme alla consorte Melania, era stato ricoverato al Walter Reed Medical Center nella giornata di venerdì dopo aver accusato tosse e affaticamento. Nel filmato di quattro minuti, un tycoon dall’aria leggermente spossata ringrazia lo staff dell’ospedale per il «lavoro incredibile» definendolo «il migliore del mondo». Trump ha fatto sapere di non aver avuto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 ottobre 2020) Washington, 4 ott – «Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo così bene, ma ora mi». A dispetto di chi lo dava già per spacciato Donaldesce allo scoperto diffondendo unpostato su Twitter nella notte, rassicurando gli americani circa il suo stato di salute., risultato positivo al coronavirus assieme alla consorte Melania, era stato ricoverato al Walter Reed Medical Center nella giornata di venerdì dopo aver accusato tosse e affaticamento. Nel filmato di quattro minuti, un tycoon dall’aria leggermente spossata ringrazia lo staff dell’ospedale per il «lavoro incredibile» definendolo «il migliore del mondo».ha fatto sapere di non aver avuto ...

