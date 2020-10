Telesina | Polizia all’inseguimento di un’auto rubata | i malviventi riescono a farla franca

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Momenti di alta tensione nel tardo pomeriggio di oggi sulla superstrada che collega Benevento a Caianello. Una volante dellaha inseguito per un lungo tratto di strada un’auto che risultava essere. Purtroppo i, che si trovavano a bordo di un’Audi, sono riusciti ad avere la meglio, a disperdere i poliziotti e a far perdere le proprie tracce. Le indagini delle Forze dell’ordine per identificare i soggetti a bordo dell’autosono tutt’ora in corsa. L'articoloall’inseguimento di un’auto: iproviene da Anteprima24.it.