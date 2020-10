Telegram down, l’app non funziona: boom di segnalazioni (Di domenica 4 ottobre 2020) L’app di messaggistica istantanea ha riscontato diversi problemi di linea nella notte tra il 3 e il 4 ottobre. Telegram non ha rilasciato un comunicato ufficiale su eventuali difetti di funzionamento, ma migliaia di account hanno trovato l’app bloccata per alcune ore. Intorno alle 23 di sabato gli utenti, non solo italiani ma in tutta Europa, improvvisamente non hanno più potuto inviare né video, né foto e messaggi. L’indizio più evidente dei problemi di funzionamento dell’app è stata la presenza costante della scritta “Connetto…” in tutte le chat sotto al nome del destinatario, senza che comparisse nemmeno una delle due spunte che segnalano la ricezione del messaggio. Il disservizio sarebbe stato provocato appunto dalle difficoltà di connessione del ... Leggi su quifinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) L’app di messaggistica istantanea ha riscontato diversi problemi di linea nella notte tra il 3 e il 4 ottobre.non ha rilasciato un comunicato ufficiale su eventuali difetti dimento, ma migliaia di account hanno trovato l’app bloccata per alcune ore. Intorno alle 23 di sabato gli utenti, non solo italiani ma in tutta Europa, improvvisamente non hanno più potuto inviare né video, né foto e messaggi. L’indizio più evidente dei problemi dimento dell’app è stata la presenza costante della scritta “Connetto…” in tutte le chat sotto al nome del destinatario, senza che comparisse nemmeno una delle due spunte che segnalano la ricezione del messaggio. Il disservizio sarebbe stato provocato appunto dalle difficoltà di connessione del ...

