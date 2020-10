Scaffali del supermercato crollano improvvisamente: magazziniera muore schiacciata, aveva 21 anni (Di domenica 4 ottobre 2020) La dipendente di un supermercato in è morta dopo che cinque Scaffali metallici sono crollati travolgendola. Gli Scaffali erano pieni di merci. Altre otto persone, tra cui personale dell'azienda e ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) La dipendente di unin è morta dopo che cinquemetallici sono crollati travolgendola. Glierano pieni di merci. Altre otto persone, tra cui personale dell'azienda e ...

Scaffali del supermercato crollano improvvisamente: magazziniera muore schiacciata, aveva 21 anni

La dipendente di un supermercato in Brasile è morta dopo che cinque scaffali metallici sono crollati travolgendola. Gli scaffali erano pieni di merci. Altre otto persone, tra ...

