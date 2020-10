Rifare il letto la mattina: i motivi per cui dovreste smettere immediatamente (Di domenica 4 ottobre 2020) Rifare il letto la mattina. Una ricerca interessante ci spiega le motivazioni secondo le quali quest’abitudine sarebbe sbagliata, addirittura malsana I nostri genitori da piccoli ci rimproveravano sempre con queste parole: “Rifai subito il letto!” I più svogliati adesso avranno la scusa perfetta per non dover adempiere a questo noioso dovere. Un autorevole studio della … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 4 ottobre 2020)illa. Una ricerca interessante ci spiega le motivazioni secondo le quali quest’abitudine sarebbe sbagliata, addirittura malsana I nostri genitori da piccoli ci rimproveravano sempre con queste parole: “Rifai subito il!” I più svogliati adesso avranno la scusa perfetta per non dover adempiere a questo noioso dovere. Un autorevole studio della … L'articolo proviene da YesLife.it.

sindfrei_ : @itismesi @China_Max69 Io molto spesso dormo immobile non ci sarebbe neanche bisogno di rifare il letto - idiotfromitaly : prendere l’uber (perché ha detto che forse è meglio che rivada a casa stanotte anche se poteva tranquillamente star… - heyfederer : Qui su twitter c’è un sacco di gente con delle capacità boh che sa disegnare, che sa scrivere, che ha un talento pa… - pizzacoananas : Papà ha lavorato per 13 ore consecutive ieri, facendo le corse da un palazzo all'altro portando su macchinari ecc,… - Genny72975357 : @GA7_Official @sscnapoli Lo so ma ho letto che il Presidente l'ha fatto rifare anche a lui per questo chiedo... -

Ultime Notizie dalla rete : Rifare letto Voi il letto lo rifate tutte le mattine? Ecco perché non si dovrebbe fare Proiezioni di Borsa Nasino rifatto? Il chirurgo può attendere

Come per l’uomo secondo l’Ecclesiaste c’è un tempo per nascere e un tempo per morire, così per il naso – secondo il buon senso – c’è un tempo per farlo rifare dal chirurgo e un tempo per sottoporlo al ...

Voi il letto lo rifate tutte le mattine? Ecco perché non si dovrebbe fare

La mattina quando ci si alza per andare a lavoro oppure a scuola, siamo sempre stati abituati a rifare il letto. Magari quando eravamo piccoli era mamma o ...

Come per l’uomo secondo l’Ecclesiaste c’è un tempo per nascere e un tempo per morire, così per il naso – secondo il buon senso – c’è un tempo per farlo rifare dal chirurgo e un tempo per sottoporlo al ...La mattina quando ci si alza per andare a lavoro oppure a scuola, siamo sempre stati abituati a rifare il letto. Magari quando eravamo piccoli era mamma o ...