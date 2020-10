Napoli | muore un giovane rapinatore | arrestato il figlio di “Genny a carogna”

Leggi su giornal

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tragico episodio verificatosi stanotte a, nella zona centrale di via Duomo e via Marina, dopo lo svilupparsi di una rapina e di un successivo conflitto a fuoco con le forze dell’ordine. Una vittima, unIn tarda notte la segnalazione di una rapina in zona ha messo in allarme una pattuglia di Falchi, facente parte della Polizia di Stato, che è intervenuta per una rapina ai danni di tre automobilisti. Come conseguenza del conflitto è stato ucciso un giovanissimodi 17 anni Luigi Caiafa, ed è statoun altro, il diciottenne Gennaro De Tommaso,dell’ex capo ultras delsoprannominato Genny a carogna (oggi divenuto collaboratore di giustizia), noto per la presenza a mo di ...