Mercato Juve, il Lione piomba su De Sciglio (Di domenica 4 ottobre 2020) Giro del mondo per De Sciglio. Il terzino della Juventus sarebbe stato protagonista in queste ultime settimane di numerose voci di Mercato, le quali lo avrebbero visto lontano da Torino. Appare ormai come certa la volontà di Paratici di piazzare vari esuberi della rosa bianconera. Le operazioni in entrata infatti, come la sempre più attesa fumata bianca per Chiesa, devono essere finanziate anche da cessioni di un certo calibro. Tra i sacrificati degli ultimi giorni troviamo Daniele Rugani, approdato in Ligue 1, al Rennes. Ma il lavoro per il CFO bianconero non sarebbe ancora terminato. Aspettano ancora di trovare una destinazione soddisfacente l'incontentabile Douglas Costa e il terzino ex Milan. Su quest'ultimo sarebbe piombata una a sorpresa una nuova forte pretendente.

