Maltempo, Coldiretti: “Po in piena sale di 6 metri in 24 ore, laghi gonfi: gravi danni nelle campagne con raccolti distrutti e animali dispersi” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti sul nord Italia e’ allerta sul fiume Po che con la piena si e’ alzato di oltre sei metri nelle ultime 24 ore ma sotto pressione sono anche i grandi laghi con il Maggiore che si e’ alzato di oltre un metro a Sesto Calende e quello di Como con l’acqua arrivata addirittura in strada“. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti al Ponte della Becca a Pavia dove il grande fiume nella mattina del 4 ottobre ha raggiunto l’allerta gialla. “Il rapido innalzamento del Po– spiega la Coldiretti- e’ emblematico della situazione di sofferenza del bacino idrografico del nord in cui si sono verificate esondazioni dei corsi d’acqua con frane e allagamenti, morti e ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) “Sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti sul nord Italia e’ allerta sul fiume Po che con lasi e’ alzato di oltre seiultime 24 ore ma sotto pressione sono anche i grandicon il Maggiore che si e’ alzato di oltre un metro a Sesto Calende e quello di Como con l’acqua arrivata addirittura in strada“. E’ quanto emerge dal monitoraggio dial Ponte della Becca a Pavia dove il grande fiume nella mattina del 4 ottobre ha raggiunto l’allerta gialla. “Il rapido innalzamento del Po– spiega la- e’ emblematico della situazione di sofferenza del bacino idrografico del nord in cui si sono verificate esondazioni dei corsi d’acqua con frane e allagamenti, morti e ...

Palestro (Pavia), 4 ottobfre 2020 - Un cacciatore di 77 anni originario del Bresciano risulta disperso nelle acque del Sesia, esondato tra Palestro e Langosco. Aveva trascorso la notte in una cascina ...

Il maltempo devasta il Nordovest. Il bilancio è di due morti (in Valle d'Aosta e nel Vercellese) e 2 dispersi (uno in Piemonte, l'altro è un cacciatore nel Pavese). Situazione particolarmente grave a ...

Palestro (Pavia), 4 ottobfre 2020 - Un cacciatore di 77 anni originario del Bresciano risulta disperso nelle acque del Sesia, esondato tra Palestro e Langosco. Aveva trascorso la notte in una cascina ...