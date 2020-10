Liga 2020 2021 | pari tra Barcellona e Siviglia | al Camp Nou è 1-1

(Di domenica 4 ottobre 2020) Finisce con un pareggio per 1-1 il match tra, valevole per la quinta giornata di. Succede tutto nel primo tempo alNou, dove gli andalusi passano in vantaggio dopo 8 minuti di gioco con Luuk De Jong, ma vengono immediatamente raggiunti dai Blaugrana, che pareggiano i conti con Philippe Coutinho. Dopo tre incontri disputati e due da recuperare, ilsi trova a 7 punti forte di due vittorie e un pareggio.

. Aggiudicandosi per 2-1 l’atteso confronto casalingo con l’Hajuk Spalato, la rivelazione Gorica (compagine espressione di Velika Gorica, cittadina di poco più di 60 mila abitanti non distante da Zaga ...Finisce 1-1 la sfida tra Cádiz e Granada CF, nella quinta partita della Liga spagnola. Granada CF in vantaggio al minuto 27 con Sánchez. La rete del pareggio arriva grazie an un gol segnato da Alejo A ...