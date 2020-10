Lega Serie A: “Juventus-Napoli si può giocare” (Di domenica 4 ottobre 2020) La Lega Serie A si è espressa: Juventus-Napoli non verrà rinviata, perché sussistono le condizioni per giocare. Di seguito il comunicato ufficiale: “In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva. Nel merito è opportuno ricordare che la nota della ASL campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) LaA si è espressa: Juventus-non verrà rinviata, perché sussistono le condizioni per giocare. Di seguito il comunicato ufficiale: “In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SSCalcio laA chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva. Nel merito è opportuno ricordare che la nota della ASL campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato ...

