Juventus | riscattato Mandragora | resterà all’Udinese | dettagli e cifre dell’operazione

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Laha comunicato di averRolandodall’Udinese. I bianconeri avevano l’opzione del controriscatto dopo i due anni di prestito ai friulani e si sono avvalsi di questa possibilità pagando 10,7 milioni all’altra squadra bianconera più 6 di bonus che potranno aggiungersi. Il centrocampista, che ha firmato con la Vecchia Signora fino al 2025, però, resterà in forza al club dei Pozzo, visto che le due squadre hanno trovato contestualmente l’accordo per il prestito gratuito annuale. Il mediano campano, va ricordato, è ai box per il grave infortunio al crociato.