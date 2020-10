Juventus-Napoli, gli azzurri non partono per Torino (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli continua a fare discutere e l’Ansa apprende come i partenopei non intendano viaggiare alla volta di Torino nella giornata di domenica 4 ottobre in cui alle ore 20.45 continua a essere segnata in calendario la sfida contro i bianconeri. Questi ultimi hanno già fatto sapere che si presenteranno all’Allianz Stadium è la Lega è parsa irremovibile: si va dunque verso la sconfitta a tavolino della squadra di Gattuso. Fonti interne al club ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con i positivi lasciati a casa ma con gli altri giocatori in incubazione che si sono contagiati a vicenda. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020)continua a fare discutere e l’Ansa apprende come i partenopei non intendano viaggiare alla volta dinella giornata di domenica 4 ottobre in cui alle ore 20.45 continua a essere segnata in calendario la sfida contro i bianconeri. Questi ultimi hanno già fatto sapere che si presenteranno all’Allianz Stadium è la Lega è parsa irremovibile: si va dunque verso la sconfitta a tavolino della squadra di Gattuso. Fonti interne al club ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con i positivi lasciati a casa ma con gli altri giocatori in incubazione che si sono contagiati a vicenda.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - jxgiuliano : @planasmarco @chedisagio Concordo anche sul 'Forza Napoli' ma... - ClodoGiannini : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… -