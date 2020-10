Juve-Napoli, parliamo di salute o di tre miseri punti? (Di domenica 4 ottobre 2020) La bagarre che si è scatenata nei minuti immediatamente successivi alla decisione dell’ASL Napoli 1 di imporre l’isolamento (e dunque di impedire la partenza per Torino) ai calciatori azzurri venuti a stretto contatto con Zielinski, risultato positivo al Covid, è degna di un’opera di André Breton. Solo la categoria del surrealismo, infatti, può inquadrare la piega che ha preso la discussione, tra protocolli, cavilli, note e notarelle, come se in ballo non ci fosse un potenziale focolaio di Covid-19, il virus che tiene bloccati i Paesi di tutto il mondo da 8 mesi, che ci ha costretto a misure drastiche come il lockdown, misure senza precedenti e, forse, neanche immaginabili prima di questo atroce 2020. Capisco l’ansia di portare avanti il campionato da parte della Lega, ma se il Napoli si rivelasse un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) La bagarre che si è scatenata nei minuti immediatamente successivi alla decisione dell’ASL1 di imporre l’isolamento (e dunque di impedire la partenza per Torino) ai calciatori azzurri venuti a stretto contatto con Zielinski, risultato positivo al Covid, è degna di un’opera di André Breton. Solo la categoria del surrealismo, infatti, può inquadrare la piega che ha preso la discussione, tra protocolli, cavilli, note e notarelle, come se in ballo non ci fosse un potenziale focolaio di Covid-19, il virus che tiene bloccati i Paesi di tutto il mondo da 8 mesi, che ci ha costretto a misure drastiche come il lockdown, misure senza precedenti e, forse, neanche immaginabili prima di questo atroce 2020. Capisco l’ansia di portare avanti il campionato da parte della Lega, ma se ilsi rivelasse un ...

