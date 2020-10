Giro D’italia 2020: Ulissi vince la seconda tappa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi 4 Ottobre si è corsa la seconda tappa del Giro D’Italia 2020, da Alcamo alla splendida Agrigento. Sono stati percorsi centoquarantanove chilometri e alla fine chi la spuntata è stato l’Italiano Diego Ulissi. Filippo Ganna conquista ancora la maglia rosa, gli altri Italiani si perdono tra il gruppo dei corridori. Leggi anche: Giro D’Italia-2020: la 2 tappa, orari, percorso e dove vederla Giro D’italia-2020: la seconda tappa Percorso mosso e ricco di insidie, sull’arrivo in salita con varie pendenze è il corridore italiano del team UAE-Emirates a fare la differenza. Andando a conquistare con uno sprint nel finale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi 4 Ottobre si è corsa ladelD’Italia, da Alcamo alla splendida Agrigento. Sono stati percorsi centoquarantanove chilometri e alla fine chi la spuntata è stato l’Italiano Diego. Filippo Ganna conquista ancora la maglia rosa, gli altri Italiani si perdono tra il gruppo dei corridori. Leggi anche:D’Italia-: la 2, orari, percorso e dove vederlaD’italia-: laPercorso mosso e ricco di insidie, sull’arrivo in salita con varie pendenze è il corridore italiano del team UAE-Emirates a fare la differenza. Andando a conquistare con uno sprint nel finale ...

giroditalia : ?? Flying @GannaFilippo at Stage 1 Giro d’Italia 2020! Watch now the Last KM! Are you ready to Fly? ?? Ganna vola al… - giroditalia : The Giro d'Italia 2020 has started! È partito il Giro d'Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Pelle d’oca. Quando lo sport è qualcosa di più Il Giro d’Italia - bicipuntonews : Giro d’Italia Diego #Uissi vince ad Agrigento #ciclismo - NotizieIN : Diretta Ciclismo 3° Tappa Oggi: Enna arrivo salita Etna Streaming su Rai TV | Giro d’Italia 2020 -

