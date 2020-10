Giovanna Mezzogiorno addio: “L’ho fatto per loro” (Di domenica 4 ottobre 2020) Questo articolo Giovanna Mezzogiorno addio: “L’ho fatto per loro” . Ospite a Domenica In l’attrice Giovanna Mezzogiorno ha confessato il motivo per cui si è tenuta lontana per ben tre anni dal suo lavoro. Dopo un parto difficile, che ha visto la nascita prematura dei due gemelli Leone e Zeno, l’attrice ha preferito mettere da parte la carriera per concentrarsi sulla famiglia e prendersi cura … Leggi su youmovies (Di domenica 4 ottobre 2020) Questo articolo: “L’hoper loro” . Ospite a Domenica In l’attriceha confessato il motivo per cui si è tenuta lontana per ben tre anni dal suo lavoro. Dopo un parto difficile, che ha visto la nascita prematura dei due gemelli Leone e Zeno, l’attrice ha preferito mettere da parte la carriera per concentrarsi sulla famiglia e prendersi cura …

