Formazioni ufficiali Arsenal-Sheffield | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) LediUnited, match valido per la quarta giornata di. A Emirates Stadium i Gunners scendono in campo per ottenere un’altra vittoria, mentre gli ospiti, fermi a quota zero dopo le prime tre partite, non possono restare ulteriormente nei bassifondi. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 4 ottobre, queste le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa