F1, GP dell'Eifel 2020: dove vedere la gara in TV e streaming (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Mondiale di Formula 1 torna domenica 11 Ottobre con il GP dell'Eifel, valido come nuovo appuntamento del calendario 2020 varato dalla FIA dopo la pandemia di coronavirus. Si correrà sul circuito Nürburgring. A seguire trovate tutte le informazioni su orario della gara e dove vedere il Gran Premio dell'Eifel in TV e in streaming con e senza abbonamento Sky. Orari Formula 1 GP dell'Eifel 2020 La gara del Gran Premio dell'Eifel avrà inizio domenica 11 Ottobre alle ore 14:10. dove vedere il GP dell'Eifel di Formula 1 in TV Il F1 GP dell'Eifel 2020 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 alle ore 14:10 e in chiaro su TV8 alle 18:00 di domenica in differita.

