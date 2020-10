Elettra Lamborghini, dolore atroce: “Com’è potuto accadere?” (Di domenica 4 ottobre 2020) dolore atroce per Elettra Lamborghini: la cantante ha detto addio alla sua adorata cavalla con cui ha condiviso 16 anni di vita: “Com’è potuto accadere amore mio?”. Una settimana dopo la grande gioia per il matrimonio con Afrojack, Elettra Lamborghini sta vivendo un dolore enorme. La cantante ha detto addio alla sua adorata cavalla. Nelle … L'articolo Elettra Lamborghini, dolore atroce: “Com’è potuto accadere?” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 4 ottobre 2020)per: la cantante ha detto addio alla sua adorata cavalla con cui ha condiviso 16 anni di vita: “Com’èaccadere amore mio?”. Una settimana dopo la grande gioia per il matrimonio con Afrojack,sta vivendo unenorme. La cantante ha detto addio alla sua adorata cavalla. Nelle … L'articolo: “Com’èaccadere?” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : ZIA MALGY CHE TWERKA CON PEM PEM INSIEME AD ELETTRA LAMBORGHINI. MA IO AMO QUESTO PROGRAMMA. #namethattune - rossgoldenn : Stabilità mentale:ho pianto perché è morto il cavallo di Elettra Lamborghini - InsdataInter : RT @ilgiornale: Paura per il fratello di Elettra Lamborghini che, dopo le nozze, ha manifestato sintomi di un collasso polmonare, che gli è… - ilgiornale : Paura per il fratello di Elettra Lamborghini che, dopo le nozze, ha manifestato sintomi di un collasso polmonare, c… - geminitaurus_ : @verd44766903 Si può provare empatia per entrambe le cose. Tuttavia quello di Elettra Lamborghini è un semplice pos… -