Conte | Il Coronavirus non è ancora stato sconfitto

(Di domenica 4 ottobre 2020) L'Italia che sta faticosamente uscendo dalla pandemia dovrà essere una comunità rigenerata: il nemico non, siamo consci che non possiamo disperdere i sacrifici compiuti ". Lo ...

Agenzia_Ansa : Parte domani e termina l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare l'app #Immuni. ANSA… - Agenzia_Ansa : Partirà il 5 ottobre e terminerà l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare la app… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte: 'Proporremo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio' @GiuseppeConteIT… - Giordan30423124 : Ritorno alla Fase 1 E sarà sempre così - marco_marcangio : RT @Libero_official: 'Peggio la permanenza del #governo che il ritorno del #coronavirus': la stoccata di Vittorio #Feltri contro Giuseppe #… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Coronavirus

Un nuovo Dpcm potrebbe arrivare nei prossimi giorni Mascherine anche all’aperto ed esercito impegnato nei controlli LECCO – La curva dei contagi è tornata a crescere in maniera preoccupante. Anche in ..."L'Italia che sta faticosamente uscendo dalla pandemia dovrà essere una comunità rigenerata: il nemico non è stato ancora sconfitto, siamo consci che non possiamo disperdere i sacrifici compiuti". Lo ...