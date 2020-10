Calciomercato Juve: De Sciglio vicino alla cessione in prestito al Lione (Di domenica 4 ottobre 2020) Calciomercato Juve: Mattia De Sciglio è sempre più vicino alla cessione in prestito secco al Lione. I dettagli Mattia De Sciglio è sempre più vicino alla cessione in prestito secco al Lione. Come riporta Gianluca Di Marzio la Juve insieme al club francese è al lavoro per definire gli ultimi dettagli per la cessione del terzino. De Sciglio al Lione potrebbe essere la spinta definitiva, o comunque il tassello giusto, per sbloccare l’arrivo di Federico Chiesa alla Juve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020): Mattia Deè sempre piùinsecco al. I dettagli Mattia Deè sempre piùinsecco al. Come riporta Gianluca Di Marzio lainsieme al club francese è al lavoro per definire gli ultimi dettagli per ladel terzino. Dealpotrebbe essere la spinta definitiva, o comunque il tassello giusto, per sbloccare l’arrivo di Federico Chiesa. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - tuttosport : L'Equipe: “#Kean, niente #Juve. È a un passo dal #Psg” ?? - Gazzetta_it : #Juve-#Khedira, è muro contro muro. Il tedesco non fa sconti e va al braccio di ferro #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @eleonora_trotta: Non solo @OM_Officiel, #DeSciglio sta parlando anche con il #Lione #Juve #calciomercato #Chiesa - Romanito_21 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Calciomercato Juventus, che disastro: tripla batosta in arrivo per Paratici! Juvenews.eu Caos campionato, Mastella attacca: "Dalla Juve caduta di stile, Napoli non è Perugia"

"Se stasera si consente alla Juve ed agli arbitri di scendere in campo sarebbe una pagliacciata ed una figuraccia mondiale per il calcio italiano. Spero che Lega e Figc evitino questo affronto al ...

UFFICIALE - Lega Serie A ribadisce: "Niente ostacola gara, non applicato protocollo"

Arriva una nota ufficiale da parte della Lega Serie A che conferma la propria posizione in merito a Juventus-Napoli: "In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega ...

"Se stasera si consente alla Juve ed agli arbitri di scendere in campo sarebbe una pagliacciata ed una figuraccia mondiale per il calcio italiano. Spero che Lega e Figc evitino questo affronto al ...Arriva una nota ufficiale da parte della Lega Serie A che conferma la propria posizione in merito a Juventus-Napoli: "In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega ...