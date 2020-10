Ultime Notizie Roma del 03-10-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio Donald Trump è ricoverato all’ospedale militare Walter Reed con tosse e febbre ma senza bisogno di ossigeno viene curato con il remdesivir farmaco antivirale usato con successo contro virus ebola lo ha riportato il medico personale del presidente americano Trump è ricoverato da ieri sera rimarrà in ospedale per alcuni giorni il presidente ha lasciato la casa bianca in elicottero dove è salito autonomamente la first lady Melania rimani in quarantena con tosse e mal di testa recovery Fund e l’Italia non permetterà di alterare o procrastinare l’entrata in vigore del pacchetto di risorse l’intera Comunità Europea insofferenza alle discussioni tecniche non ritardi non la pozione ...