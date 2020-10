Udinese, Marino: «Mercato? La squadra dovrebbe essere questa» (Di sabato 3 ottobre 2020) Pierpaolo Marino ha parlato prima del match contro la Roma: le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma. «Col Mercato aperto bisogna sempre essere non sicuri in quelli che sono i responsi alle domande sul Mercato, ma salvo occasioni last-minute la squadra dovrebbe essere questa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Pierpaoloha parlato prima del match contro la Roma: le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Pierpaolo, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma. «Colaperto bisogna semprenon sicuri in quelli che sono i responsi alle domande sul, ma salvo occasioni last-minute la». Leggi su Calcionews24.com

IL TESORETTO JUVENTINO DI CHIESA PUÒ FAR PARTIRE RODRIGO DE PAUL

IL MERCATOUDINE Le prime due sconfitte dell'Udinese, nonostante la sua presenza in campo, hanno mostrato quanto sia utile, se non determinante, Rodrigo De Paul per i bianconeri.

