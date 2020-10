Spettacolo teatrale per ricordare la morte del re

(Di sabato 3 ottobre 2020) Monza non dimentica il regicidio: il Comune organizza una serie di iniziative culturali perladel re Umberto I avvenuta nella città di Teodolinda il 29 luglio 1900 per mano dell'...

bigciof : RT @TvLoftOfficial: 'L'aria della libertà - L'Italia di Piero Calamandrei' è la pièce teatrale di @tomasomontanari che porta sul palco gli… - Sullaria1 : Lo stream MET di oggi è <Don Giovanni> di Mozart. Questo è uno spettacolo dal vivo che si è tenuto nell'ottobre 201… - FalcionelliFede : RT @Ticonsiglio: Motus: casting nuovo spettacolo teatrale | - alfredo_ferdi : RT @Ticonsiglio: Motus: casting nuovo spettacolo teatrale | - lore526 : RT @Ticonsiglio: Motus: casting nuovo spettacolo teatrale | -

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolo teatrale

Ti Consiglio... un lavoro

Lo spettacolo procede per quadri non senza qualche fatica, pur nella brevità dei quaranta minuti, a legarsi drammaturgicamente, con momenti che ci sembrano vuoti, e che sicuramente saranno colmati ...Il 15 ottobre, alle ore 21.00, Il Demiurgo fa il suo esordio al Teatro Sannazaro di Napoli con “Don Giuann ... Franco Nappi, regista e autore dello spettacolo, lo descrive così “è una messa in scena ...