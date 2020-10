Rinnovo Rincon, ufficiale: avanti con il Torino fino al 2022 (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Torino conferma un tassello importante delle ultime stagioni: è ufficiale il Rinnovo di contratto di Tomas Rincon fino al 2022 Il Torino comunica l’ufficialità del Rinnovo di Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano firma l’estensione contrattuale fino al giugno del 2022, con opzione per un altro anno. Il comunicato della società granata. «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Tomas Rincon fino al 30 giugno 2022, con opzione per la stagione successiva». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilconferma un tassello importante delle ultime stagioni: èildi contratto di TomasalIlcomunica l’ufficialità deldi Tomas. Il centrocampista venezuelano firma l’estensione contrattualeal giugno del, con opzione per un altro anno. Il comunicato della società granata. «IlFootball Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Tomasal 30 giugno, con opzione per la stagione successiva». Leggi su Calcionews24.com

