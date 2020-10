Quando Massimiliano Morra da giovane ricevette una proposta indecente da un conduttore famoso (Di domenica 4 ottobre 2020) Massimiliano Morra qualche anno fa è stato ospite nel salotto notturno di Piero Chiambretti, Chiambretti Supermarket, dove alla domanda diretta del conduttore ‘Hai mai ricevuto una proposta indecente?‘, l’attore ha risposto: “Mi astengo dalla risposta a questa domanda” ha detto subito Morra, ma su insistenza di Chiambretti ha aggiunto: “Posso dire che non si tratta di una leggenda metropolitana: è successo davvero! Ai tempi facevo ancora il modello, avevo ventidue anni e un noto conduttore molto importante, diciamo sia grosso che grasso, mi ha contattato su Facebook per chiedermi se fossi disposto a fare del s****o orale. Nel caso, mi avrebbe aiutato ad entrare in televisione”. L’aneddoto è stato ... Leggi su biccy (Di domenica 4 ottobre 2020)qualche anno fa è stato ospite nel salotto notturno di Piero Chiambretti, Chiambretti Supermarket, dove alla domanda diretta del‘Hai mai ricevuto una?‘, l’attore ha risposto: “Mi astengo dalla risposta a questa domanda” ha detto subito, ma su insistenza di Chiambretti ha aggiunto: “Posso dire che non si tratta di una leggenda metropolitana: è successo davvero! Ai tempi facevo ancora il modello, avevo ventidue anni e un notomolto importante, diciamo sia grosso che grasso, mi ha contattato su Facebook per chiedermi se fossi disposto a fare del s****o orale. Nel caso, mi avrebbe aiutato ad entrare in televisione”. L’aneddoto è stato ...

marycarpignano : RT @roeswvood: Io comunque sto ancora ripensando alla sensazione di SANGUE GELATO che ho provato quando Tommaso ha detto “IO NOMINO ADUA PE… - Laura59425329 : RT @MaryMary242: Un giorno a dare della falsa a Myriam quando oggi, poi, ha ripetuto le cose a Massimiliano e Franceska in faccia. Quando g… - gg_dalil : RT @MaryMary242: Un giorno a dare della falsa a Myriam quando oggi, poi, ha ripetuto le cose a Massimiliano e Franceska in faccia. Quando g… - SoleLoSa : RT @MaryMary242: Un giorno a dare della falsa a Myriam quando oggi, poi, ha ripetuto le cose a Massimiliano e Franceska in faccia. Quando g… - GiuliaCatania6 : RT @MaryMary242: Un giorno a dare della falsa a Myriam quando oggi, poi, ha ripetuto le cose a Massimiliano e Franceska in faccia. Quando g… -