Meghan Markle, il principe Filippo svela cosa pensa di lei: “Doveva fare come me” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il principe Filippo per la prima volta rompe il silenzio e svela cosa pensa dell’addio alla Corona di Meghan Markle e Harry. La scelta dei duchi di Sussex di abbandonare la Royal Family e trasferirsi negli Stati Uniti non è piaciuta alla Regina, tantomeno a William e Kate Middleton, costretti ad assumere il peso di nuove responsabilità. Negli ultimi mesi tante cose sono cambiate a Londra e sono trapelate numerose indiscrezioni riguardo la reazione dei duchi di Sussex e della Sovrana alla Megxit. L’unico a rimanere in silenzio era stato il principe Filippo, almeno sino ad oggi. In questi giorni il marito della Sovrana infatti si sarebbe pronunciato riguardo il comportamento di Meghan ... Leggi su dilei (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilper la prima volta rompe il silenzio edell’addio alla Corona die Harry. La scelta dei duchi di Sussex di abbandonare la Royal Family e trasferirsi negli Stati Uniti non è piaciuta alla Regina, tantomeno a William e Kate Middleton, costretti ad assumere il peso di nuove responsabilità. Negli ultimi mesi tante cose sono cambiate a Londra e sono trapelate numerose indiscrezioni riguardo la reazione dei duchi di Sussex e della Sovrana alla Megxit. L’unico a rimanere in silenzio era stato il, almeno sino ad oggi. In questi giorni il marito della Sovrana infatti si sarebbe pronunciato riguardo il comportamento di...

