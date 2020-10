M5S allo sbando, Casaleggio taglia i servizi, Bugani: “Affondiamo e i capi pensano a salvarsi” (Di sabato 3 ottobre 2020) L’immagine è chiara: il M5S è come la Costa Concordia guidata da Schettino. Sta affondando, e mentre affonda i capi cercano il modo per mettersi in salvo. Parole e musica di Max Bugani, già socio di Davide Casaleggio nell’associazione Rousseau, ora consigliere comunale a Bologna: “Anche lì c’era il personale che tranquillizzava, che diceva ‘non c’è pericolo, è solo un guasto all’impianto’. Ma mentre la nave, sfondata, imbarcava acqua, Schettino e la sua ciurma pensavano a mettersi in salvo. Ecco, questo è quello che sta accadendo ai 5 stelle. Ci sono persone che stanno cercando di mettersi in salvo fregandosene della nave che affonda”. Bugani affida a un’intervista a Repubblica il suo pensiero. Un ritratto ... Leggi su ilparagone (Di sabato 3 ottobre 2020) L’immagine è chiara: il M5S è come la Costa Concordia guidata da Schettino. Sta affondando, e mentre affonda icercano il modo per mettersi in salvo. Parole e musica di Max, già socio di Davidenell’associazione Rousseau, ora consigliere comunale a Bologna: “Anche lì c’era il personale che tranquillizzava, che diceva ‘non c’è pericolo, è solo un guasto all’impianto’. Ma mentre la nave, sfondata, imbarcava acqua, Schettino e la sua ciurma pensavano a mettersi in salvo. Ecco, questo è quello che sta accadendo ai 5 stelle. Ci sono persone che stanno cercando di mettersi in salvo fregandosene della nave che affonda”.affida a un’intervista a Repubblica il suo pensiero. Un ritratto ...

