Le ossessioni imbarazzanti di Ryan Gosling | sale le scale così | e quando va in bagno…

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 3 ottobre 2020) Chi non pensa di meritare unnella vita? Chi di noi non ha detto, almeno una volta, che avrebbe volentieri ceduto qualcosa per trovarsi al posto di Eva Mendes ora e di Rachel McAdams prima? Non sarà un bello canonico, ma che abbia fatto impazzire tutta Hollywood e una buona parte delle donne del pianeta, è un dato di fatto. Ma tranquille, anche lui ha i suoi punti deboli. O meglio, delle vere e propriesegrete. E si sa, gli scheletri che sbucano dagli armadi delle grandi star sono sempre piuttosto strambi… Così ancheè presente all’appello degli “strani di Hollywood” con una manciata d’davvero curiose. Innanzi tutto pare che l’attore ami fare pipì solo seduto sul water ...