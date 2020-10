Juve-Napoli, la Juve annuncia che domani sarà in campo regolarmente contro il Napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) La Juventus ha pubblicato poco fa sul suo sito ufficiale un comunicato stampa in cui annuncia che domani la prima squadra scenderà regolarmente in campo per il match in programma contro il Napoli. Cos’ come prevede il calendario della Lega Serie A. Il club bianconero, dunque, tira dritto per la sua strada. Pazienza che il Napoli è stato fermato dall’Asl mentre era in procinto di partire per Torino. La Juventus si dice disponibile a giocare. Nonostante tutto. Nonostante i contagi e nonostante l’autorità sanitaria abbia bloccato la trasferta per impedire che la partita diventi un cluster. Questo il comunicato dei ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Lantus ha pubblicato poco fa sul suo sito ufficiale un comunicato stampa in cuichela prima squadra scenderàinper il match in programmail. Cos’ come prevede il calendario della Lega Serie A. Il club bianconero, dunque, tira dritto per la sua strada. Pazienza che ilè stato fermato dall’Asl mentre era in procinto di partire per Torino. Lantus si dice disponibile a giocare. Nonostante tutto. Nonostante i contagi e nonostante l’autorità sanitaria abbia bloccato la trasferta per impedire che la partita diventi un cluster. Questo il comunicato dei ...

