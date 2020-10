Il Tar boccia Zingaretti | “No al vaccino antinfluenzale obbligatorio” Cosa succede ora

Leggi su ilparagone

(Di sabato 3 ottobre 2020) Per capire come potrebbe essere unal governo, basta vedere quel che combina nella Regione che amministra. Dopo il caos mascherine e la mala gestione dell’emergenza Covid, il leader del Pd ne combina un’altra. Mentre in conferenza stampa ufficializzava l’obbligo di mascherina all’aperto h24 nella Regione Lazio, il Tar annullava la sua ordinanza sui vaccini, precisando che l’“obbligo delè di competenza dello Stato”. Ilobbligatorio per over 65 e operatori sanitari, previsto dall’ordinanza della Regione Lazio dello scorso aprile, continua dunque a essere oggetto di controversia. Oggi in conferenza stampa il presidente della Regione, parlando della vaccinazione...