Il sesso nella mia storia con Eva Grimaldi? Gabriel Garko | l' ultima sconvolgente rivelazione | tutta la verità

A cuore aperto, Gabriel Garko. Confessioni come non ne aveva mai fatte. Siamo a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 3 ottobre. L'attore torna a parlare del suo coming-out, della sua omosessualità a lungo nascosta per ragioni, ha spiegato, professionali. Ha parlato del suo rapporto con Riccardo, una storia durata 11 anni. Ma non solo. Ha parlato anche della sua relazione con Eva Grimaldi, una storia costruita a tavolino. Garko parla con grande affetto di Eva, e spiega alla Toffanin: "Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi - ammette -. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L'ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare".

Ultime Notizie dalla rete : sesso nella Terapia farmacologica ormonale nella disforia di genere, i farmaci erogati gratuitamente dalla sanità regionale Regione Emilia Romagna Coronavirus, età, peso, sesso maschile: tutti i rischi per Donald Trump

Secondo gli esperti i tre fattori di rischio contribuiscono a rendere il presidente più vulnerabile a sviluppare una forma seria di Covid-19. Ma avrà la migliore assistenza ...

Dorme, balla, canta e fa sesso. La “normalità” del killer dopo l’omicidio di Eleonora e Daniele

Antonio De Marco, lo studente che ha confessato di aver ucciso a coltellate Eleonora e Daniele, ha continuato normalmente la sua vita dopo l’omicidio.

