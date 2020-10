Gregoretti, Salvini: continuo a credere che la mia scelta fu legittima (Di sabato 3 ottobre 2020) All'uscita dal tribunale per l'udienza preliminare sul caso Gregoretti, Matteo Salvini dichiara: 'La mia scelta fu legittima e continuo a difenderla. Non cambio idea a seconda se io sia al governo o ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) All'uscita dal tribunale per l'udienza preliminare sul caso, Matteodichiara: 'La miafua difenderla. Non cambio idea a seconda se io sia al governo o ...

