Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci si infuria con Pretelli: il motivo (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua senza sosta il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ma l’ex moglie di Flavio Briatore si arrabbia per il gossip Nella casa del Grande Fratello è nato da pochi giorni un flirt davvero eccitante tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. E così l’ex velino di Striscia La Notizia aveva svelato nei giorni scorsi … Leggi su viagginews (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua senza sosta il flirt trae Pierpaolo, ma l’ex moglie di Flavio Briatore si arrabbia per il gossip Nella casa delè nato da pochi giorni un flirt davvero eccitante trae Pierpaolo Petrelli. E così l’ex velino di Striscia La Notizia aveva svelato nei giorni scorsi …

GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Indira813 : RT @BITCHYFit: 'Se ti hanno messo il virgolettato e sai di non averlo detto quereli il Grande Fratello, non ti metti a piangere col rosario… - cheamarena : RT @Corriere: Gf Vip, Dosio squalificato per bestemmia. Gregoraci replica a Briatore -