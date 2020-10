Giovanni Rezza: "Piccolo picco di casi in Italia, primo segnale d'allarme" (Di sabato 3 ottobre 2020) “Ora vediamo un piccolo picco di casi che stanno ricrescendo, una situazione migliore dei Paesi vicini, ma che comincia in qualche misura ad essere un segnale d’allarme”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, durante il suo intervento all’edizione digitale del Festival della Scienza Medica di Bologna.“In Europa l’Italia in questo momento è uno dei Paesi con una situazione migliore rispetto per esempio alla Francia e alla Spagna in modo particolare - afferma - Sta salendo la curva dei casi nel Regno Unito, anche nei Paesi dell’Est Europa è piuttosto elevata, insomma c’è una situazione ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) “Ora vediamo undiche stanno ricrescendo, una situazione migliore dei Paesi vicini, ma che comincia in qualche misura ad essere und’”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute,, durante il suo intervento all’edizione digitale del Festival della Scienza Medica di Bologna.“In Europa l’in questo momento è uno dei Paesi con una situazione migliore rispetto per esempio alla Francia e alla Spagna in modo particolare - afferma - Sta salendo la curva deinel Regno Unito, anche nei Paesi dell’Est Europa è piuttosto elevata, insomma c’è una situazione ...

Per il direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute si tratta comunque di "una situazione migliore dei Paesi vicini" ...

La pandemia di coronavirus continua a far paura: si concretizza il rischio di un rapido peggioramento riportato dall'epidemiologo Rezza.

