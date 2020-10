Denis Dosio: le prime parole dopo la squalifica al Grande Fratello Vip (Di sabato 3 ottobre 2020) A poche ore dall’espulsione dal reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip, Denis Dosio è riapparso sui social. Attraverso il suo account sul social network di condivisioni d’immagini Instagram, l’influencer ha voluto nuovamente scusarsi per quella parola di troppo. Un’espressione ingiuriosa che gli è sfuggita e che non andava detta in un contesto televisivo. … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 3 ottobre 2020) A poche ore dall’espulsione dal reality show di Canale 5Vip,è riapparso sui social. Attraverso il suo account sul social network di condivisioni d’immagini Instagram, l’influencer ha voluto nuovamente scusarsi per quella parola di troppo. Un’espressione ingiuriosa che gli è sfuggita e che non andava detta in un contesto televisivo. … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

