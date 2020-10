De Laurentiis sta mettendo a segno il colpo migliore possibile per questo Napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) Bakayoko è davvero l'uomo giusto per il Napoli? Il calciatore è stato voluto fortemente dall'allenatore degli azzurri, Gennaro Gattuso. Leggi su 90min (Di sabato 3 ottobre 2020) Bakayoko è davvero l'uomo giusto per il? Il calciatore è stato voluto fortemente dall'allenatore degli azzurri, Gennaro Gattuso.

Marco95438470 : @realvarriale @EnricoTurcato Ma falla finita Varriale!! Se non hai 80 anni e non sei con un piede e mezzo nella fos… - MundoNapoli : Avv.Grassani: “De Laurentiis sta bene, è guarito” - SiamoPartenopei : TUTTOSPORT - Milik sta per andare alla Fiorentina! Ecco l'offerta dei viola a De Laurentiis, svolta vicina - GhostJR__ : @MateNapoli1 Ma chi è sta gente sto male AHAHAHAHAHA Gelson De Laurentiis? - sportli26181512 : De Laurentiis: “Ora Sarri tiferà Napoli. Finalmente si sta liberando della Juve...”: De Laurentiis: “Ora Sarri tife… -