Coronavirus, il Premier Conte: "Sulle mascherine nessuna decisione, ci sarà un confronto"

In merito alle mascherine "il Governo non ha deciso nulla a riguardo. C'è questo dibattito che si è sviluppato, ma non è stata assunta nessuna decisione. Ovviamente il Governo si confronta, si confronterà in Parlamento". Lo dice, a margine di un evento a Teramo, il Premier Giuseppe Conte, aggiungendo che "cercheremo di prendere sempre la decisione più giusta nell'interesse della comunità nazionale". "Ricordatevi sempre – aggiunge Conte interpellato dai cronisti – che quando ci sono da adottare nuove misure ci presentiamo preventivamente in Parlamento, ci confrontiamo, quindi informiamo preventivamente anche i cittadini attraverso i parlamentari".

