Caso Gregoretti, Salvini oggi a Catania: parte l’udienza preliminare (Di sabato 3 ottobre 2020) oggi andrà in scena la prima tappa del processo a Matteo Salvini sul Caso Gregoretti. Il leader della Lega è chiamato a rispondere alle accuse. Partirà durante questo sabato, la prima parte del processo a Matteo Salvini sul Caso Gregoretti. Il leader della Lega è chiamato a rispondere a diversi capi d’accusa davanti al giudice … L'articolo Caso Gregoretti, Salvini oggi a Catania: parte l’udienza preliminare proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 3 ottobre 2020)andrà in scena la prima tappa del processo a Matteosul. Il leader della Lega è chiamato a rispondere alle accuse. Partirà durante questo sabato, la primadel processo a Matteosul. Il leader della Lega è chiamato a rispondere a diversi capi d’accusa davanti al giudice … L'articolol’udienzaproviene da .

amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - La7tv : #tagada Nicola Fratoianni sulle argomentazioni di Matteo Salvini sul caso #Gregoretti in vista del processo di Cata… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, A CATANIA ?UNA DELEGAZIONE LEGA DALLA CAMPANIA - Graroar : RT @fattoquotidiano: Matteo Salvini, il giorno della prima udienza a Catania: perché il caso Gregoretti è diverso da quello della nave Dici… - Danae0308 : RT @serebellardinel: Quando #Gregoretti ha preso a bordo #migranti era in vigore il #decretoSicurezzaBis che obbliga sia l'ingresso in acqu… -