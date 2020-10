Casati Dg Asl Latina | “Vaccino antinfluenzale arma in più”

Leggi su dire

(Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – Mai come quest’anno l’influenza stagionale preoccupa. La sintomatologia tipica di questa patologia e quella del Covid-19 puo’ essere confusa, perche’ simile, e generare tra qualche settimana la psicosi collettiva al primo starnuto. Il vaccino antinfluenzale allora e’ lo strumento principe per poter effettuare una diagnosi differenziale precisa. Ma il vaccino contro il male di stagione ci sara’ per tutti? E a chi bisogna rivolgersi per farlo? L’agenzia di stampa Dire ha chiesto spiegazioni al direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, a margine della presentazione della ‘Campagna vaccinale antinfluenzale 2020-2021’, di raccontare come si sta organizzando il territorio.