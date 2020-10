Tentavano di sopprimere il voto via posta | arrestati due conservatori Usa

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) DueUsadai procuratori del Michigan sono accusati di aver tentato diila Detroit e in altre città degli Stati Uniti. Accuse importanti, perché il piano messo in atto dal 22enne Jacob Wohl e dal 54enne Jack Burman, puntava a impedire ilviadel maggior numero di persone possibile. Un obiettivo che, in modi legali, molti Stati repubblicani stanno mettendo in atto rendendo sempre più difficile votare viasperando che questo aumenti le possibilità di Trump di battere Biden il 3 novembre. LEGGI ANCHE > Trump shock sul: “Forse non sapremo mai i risultati” IUsarischiano fino a 24 anni Secondo ...