Spoleto | la rabbia del consigliere leghista Proietti | “Smettete di deridere i miei capelli”

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 ottobre 2020): “Bastacapelli” VIDEO “Voglio rendere edotta l’Aula che nei scorsi giorni sono stato attenzionato pubblicamente per la lunghezza, la forma, il colore e il volume deicapelli. Non credo che sia accettabile da parte mia il fatto che qualcuno faccia scherno della lunghezza e del volume deicapelli. A questi due soggetti voglio consigliare il mio parrucchiere, che non solo è da uomo, ma è anche da donna”. Con queste parole, in aperta polemica, ilcomunaledi, Stefano, ha informato il consiglio comunale di alcuni episodi in cui ...