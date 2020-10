Sparatoria Questura: messa in ricordo agenti uccisi a Trieste (Di venerdì 2 ottobre 2020) È iniziata la messa nella Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, primo appuntamento per la serie di iniziative commemorative dei due agenti di polizia, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi lo scorso 4 ottobre da Alejandro Augusto Stephan Meran durante una Sparatoria nella Questura di Trieste. A celebrare il rito è il Vescovo di Trieste, mons. Crepaldi. Alla messa sono presenti il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e i rappresentanti delle istituzioni locali. Successivamente, alle 11.30 al teatro Verdi si terrà la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria dei due agenti con un intervento dello stesso Gabrielli. “Come un anno fa – ha detto mons. ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 ottobre 2020) È iniziata lanella Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, primo appuntamento per la serie di iniziative commemorative dei duedi polizia, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta,lo scorso 4 ottobre da Alejandro Augusto Stephan Meran durante unanelladi. A celebrare il rito è il Vescovo di, mons. Crepaldi. Allasono presenti il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e i rappresentanti delle istituzioni locali. Successivamente, alle 11.30 al teatro Verdi si terrà la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria dei duecon un intervento dello stesso Gabrielli. “Come un anno fa – ha detto mons. ...

(ANSA) - TRIESTE, 02 OTT - È iniziata la messa nella Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, primo appuntamento per la serie di iniziative ...

Domenica, 4 ottobre, ricorrerà il primo anniversario della scomparsa dell'Assistente Matteo Demenego e dell'Agente Scelto Pierluigi Rotta, caduti in servizio all'interno della Questura di Trieste, ma ...

(ANSA) - TRIESTE, 02 OTT - È iniziata la messa nella Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, primo appuntamento per la serie di iniziative ...Domenica, 4 ottobre, ricorrerà il primo anniversario della scomparsa dell'Assistente Matteo Demenego e dell'Agente Scelto Pierluigi Rotta, caduti in servizio all'interno della Questura di Trieste, ma ...