Silent Hill 4: The Room classificato per PC dal PEGI (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ci sono molti franchise leggendari dell'era PS2 che ormai non sono più attivi. Per quanto riguarda gli horror, probabilmente pochi giochi sono leggendari come la serie di Silent Hill, che molti vedono come uno dei titoli horror più influenti nei videogiochi. La serie è ferma da Silent Hill: Downpour del 2012, ma recentemente è ricomparsa in un evento crossover con Dead by Daylight, e ci sono state diverse voci sul suo potenziale grande ritorno. Bene, anche se non si tratta di un vero e proprio nuovo capitolo, sembra che la serie stia lo stesso per tornare in vitaA quanto pare, Silent Hill 4: The Room per PC sarebbe stato valutato dal PEGI, l'ente europeo di classificazione dei giochi. Le probabilità sono buone che ...

Entra in gioco anche un discreto livello di soggettività e chi vi scrive, dovendo scegliere, si sente di nominare a titolo assolutamente personale capolavori come Grim Fandango, Silent Hill, Metal ...

Silent Hill 4: The Room classificato per PC

Spuntata la classificazione di Silent Hill 4: The Room per PC, quarto capitolo della storica serie horror ferma da fin troppi anni.. Il PEGI ha classificato Silent Hill 4: The Room per PC. Per chi ...

